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В Берлине могут ввести паспорта здоровья

В Берлине обсуждается план введения паспортов здоровья (Green pass). Как рассказал «Известиям» депутат ландтага (городская палата депутатов) Гуннар Линдеманн, такие планы у немецкого правительства на местном и федеральном уровне есть.

В феврале, согласно опросу YouGov, более половины немцев поддержали паспорта здоровья.

Однако, несмотря на это, в столице мобилизовались тысячи недовольных антикоронавирусными мерами и вышли на акцию протеста 1 августа. В результате 600 человек задержали, один мужчина погиб.

Во Франции, где зеленые паспорта с 21 июля стали обязательными, манифестации также закончились потасовками. Акции против принудительной вакцинации от коронавируса и паспортов здоровья прошли в Швейцарии и Италии.