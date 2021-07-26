В России и мире

Климатолог предрек увеличение смертности от волн жары

Если не предпринимать мер, смертность от волн жары увеличится. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Россия, расположенная в умеренных широтах северного полушария, одной из первых столкнется с волнами жары, которые стали следствием глобального потепления, считает климатолог. Он уверен, что такие явления в будущем будут происходить все чаще, пишет «Парламентская газета».

«Одним из главных негативных последствий волн жары будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», — сказал Александр Чернокульский.

Напомним, волна тепла 2010 года в России вошла в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет. Тогда от жары умерли более 55 тысяч россиян.

«Очевидно, что должны быть какие-то адаптационные мероприятия. И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится. С другой стороны, в России очень большое число смертей происходит в зимний период. А холодовая смертность на фоне глобального потепления уменьшается», - добавил эксперт.