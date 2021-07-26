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«Яблочника» Вишневского сняли с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга

Территориальная избирательная комиссия Центрального района Санкт-Петербурга отказалась зарегистрировать заместителя председателя партии «Яблоко», лидера партийной фракции в городском парламенте Бориса Вишневского кандидатом в депутаты законодательного собрания города. За это решение проголосовали девять членов избиркома, четверо были против, передает «Коммерсант».

Причиной для отказа послужило то, что, по мнению избиркома, господин Вишневский не представил часть документов или оформил их неправильно. Например, нарушения содержались в решении «Яблока» о выдвижении кандидата.

Оппозиционер назвал это решение политически мотивированным из-за негативного отношения к нему городской администрации. «Никаких недостатков на самом деле в документах нет, поэтому, бесспорно, решение будет обжаловано и, надеюсь, отменено. Тем, кто голосовал за него, очень скоро будет стыдно. А мы продолжим борьбу»,— пообещал господин Вишневский.

Ранее Бориса Вишневского, баллотирующегося одновременно в Госдуму и городской парламент, пытались снять и с федеральных выборов. Кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Алексей Терехов требовал отказать «яблочнику» в регистрации кандидатом из-за того, что тот якобы поддерживал в своих соцсетях признанные экстремистскими структуры Алексея Навального. Но избирком Центрального одномандатного округа №216 эту жалобу проигнорировал и господина Вишневского зарегистрировал. По мнению самого «яблочника», это произошло лишь потому, что на данное решение Смольный повлиять не мог.

Напомним, в Пскове 3 августа облизбирком принял решение об исключении «яблочников» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина из единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента.

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Однако сегодня их вернули в единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко». «Принимая во внимание, что решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", о запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" (признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), на которое ссылается в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, не вступило в законную силу. Избирательная комиссия Псковской области постановила внести изменения в постановление облизбиркома от 3 августа 2021 года №179/983-6», - говорилось в сообщении.