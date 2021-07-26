В России и мире

Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре, говорится в ее заявлении.

Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, решение принято из-за «настойчивых требований» российских властей ограничить количество наблюдателей. «Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение», — отметил он.

Как отмечает РБК, БДИПЧ уведомила об этом решении Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и постпредство России при ОБСЕ.

Москва пригласила ОБСЕ и Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ для наблюдения за выборами 17—19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно. Причиной власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.

В БДИПЧ указали, что определяют необходимое число наблюдателей на основании «оценки потребностей» за несколько месяцев до выборов. В России миссия организации работала с мая по июнь, эксперты посчитали, что необходимо направить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

По словам заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения, они связаны с предотвращением распространения коронавируса. «Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации», — заявил он РБК. Сенатор считает, что «отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ никак не определяет легитимность выборов и их демократичность»