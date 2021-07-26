В России и мире

Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы

Пиар-менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская рассказала о состоянии артистки после выхода из комы. Ее сообщение опубликовано в официальной группе «ВКонтакте».

По ее словам, исполнительница чувствует себя по-боевому. «МакSим — умничка, она настроена на выписку», — заявила Богушевская.

Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи. Вставать МакSим пока не может, также она находится на спецпитании. При этом исполнительница самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.

Как отмечает «Лента.ру», ранее стало известно, что звезда пошла на поправку. 16 июня сообщалось, что МакSим госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.