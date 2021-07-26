Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Миллион для доктора
дело превыше всего
волонтеры победы чтобы помнили
Работаем как единый организм
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
Модно и практично
памятка - собираем ребенка в школу
Сколько стоит Прыжок с моста
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё В России и мире 26.07.2021 23:581 Скандалы, интриги, преследования 05.08.2021 00:410 Мужчину, выбросившего пятилетнего сына с пятого этажа, разыскивают в Москве 05.08.2021 00:240 В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев 04.08.2021 22:580 Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы 04.08.2021 21:463 Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ 04.08.2021 20:160 «Яблочника» Вишневского сняли с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга
 
 
 
Самое популярное 30.07.2021 14:2726 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 29.07.2021 10:408 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове 30.07.2021 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 03.08.2021 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев

05.08.2021 00:24|ПсковКомментариев: 0

Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.

Отмечается, что меры должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда стран. По словам источника, будет выработан поэтапный план реализации.

Как отмечает «Лента.ру», ранее президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. Глава государства отметил, что в стране продолжается «пандемия непривитых». В штатах с низким уровнем вакцинации населения в 10-20 раз больше случаев заражения коронавирусом, добавил американский лидер.

Перед этим директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 317 человек
05.08.2021, 00:410 Мужчину, выбросившего пятилетнего сына с пятого этажа, разыскивают в Москве 05.08.2021, 00:340 Псковские пожарные провели мастер-класс для детей 05.08.2021, 00:240 В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев 05.08.2021, 00:162 Инсталляцию «Псков-любовь» установят в центре региональной столицы
04.08.2021, 23:500 Вопрос компенсации транспортных расходов для автолавок взял в работу Александр Козловский 04.08.2021, 23:470 «Спартак» проиграл «Бенфике» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов 04.08.2021, 23:260 Три кандидата зарегистрированы на выборы в Псковское областное Собрание по округу №13 04.08.2021, 22:580 Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы
04.08.2021, 21:463 Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ 04.08.2021, 21:140 Жителей Псковской области просят помочь в поиске 45-летнего мужчины 04.08.2021, 20:544 Псковичей приглашают вступить в мобилизационный резерв 04.08.2021, 20:530 Российский кардиолог назвал тяжелые последствия COVID-19
04.08.2021, 20:382 Главам районов Псковской области пообещали беспрецедентную финансовую помощь 04.08.2021, 20:310 Александр Козловский обсудил проблемы Новосокольнического района с местной молодежью 04.08.2021, 20:160 «Яблочника» Вишневского сняли с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга 04.08.2021, 20:080 В Пскове ждут помощника президента Максима Орешкина
04.08.2021, 19:420 Финал Кубка Псковской области по футболу пройдет без зрителей 04.08.2021, 19:230 Себежский том издания «Солдаты Победы» расскажет о судьбе тысячи защитников района в годы войны 04.08.2021, 19:150 Художницу из деревни Шаробыки представляет миру музей-заповедник «Михайловское» 04.08.2021, 18:580 Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
04.08.2021, 18:431 Михаил Ведерников потребовал пересмотреть подходы в организации профобучения псковичей 04.08.2021, 18:367 Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу 04.08.2021, 18:020 Более 700 обращений псковичей приняла диспетчерская служба за неделю 04.08.2021, 17:562 ВОЗ рекомендует ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19
04.08.2021, 17:500 Вечер памяти отца Павла Адельгейма пройдет в Пскове 5 августа 04.08.2021, 17:450 Ряды псковской полиции пополнили девять девушек 04.08.2021, 17:380 Облсовпроф и Пушкинский заповедник подписали соглашение о сотрудничестве 04.08.2021, 17:292 Административная ответственность грозит водителю, сбившему мальчика во дворе на Труда
04.08.2021, 17:220 Дворовые проезды отремонтировали на улице Поземского в Пскове 04.08.2021, 17:140 Псковичка победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия» 04.08.2021, 17:082 12 тысяч человек устроились на работу в Псковской области с начала года 04.08.2021, 16:5411 В России могут ввести налог на мясо
04.08.2021, 16:470 Псковские пограничники пресекли вывоз монет эпохи Екатерины II за пределы России 04.08.2021, 16:440 СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию 04.08.2021, 16:370 Цены борщат 04.08.2021, 16:250 Несколько псковских магазинов сдали выручку с фальшивыми деньгами
04.08.2021, 16:200 В Пскове пострадавшего при неудачном полете аиста назвали в честь десантников 04.08.2021, 16:1511 Льва Шлосберга и Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты областного Собрания 04.08.2021, 15:570 Млечный Путь над окрестностями Изборска показал пскович 04.08.2021, 15:392 Молодежный центр в Пскове продолжает помогать в трудоустройстве
04.08.2021, 15:260 Юный великолучанин сломал ребра при падении со здания завода ночью 04.08.2021, 15:150 Попечительский совет военно-исторического общества в Псковской области возглавил губернатор 04.08.2021, 15:052 Введен в эксплуатацию путепровод через Северный обход города Пскова 04.08.2021, 14:450 «Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе. ВИДЕО
04.08.2021, 14:330 Псковский губернатор проверил работу привлеченных к строительству соцгородка субподрядчиков 04.08.2021, 14:128 Совсем уже кикнулись 04.08.2021, 14:123 Александр Серавин рассказал, как ковал доспехи для себя и товарищей 04.08.2021, 14:080 Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8
04.08.2021, 14:010 Дедовичским школьникам в рамках нацпроекта купили мячи и лыжи 04.08.2021, 13:550 Двор на Звездной, 11 в Пскове примет участие в программе по созданию комфортной среды 04.08.2021, 13:460 Александр Серавин поможет решить вопрос с установкой памятника Чудской флотилии 04.08.2021, 13:380 Останки человека нашли у газорегуляторного пункта под Невелем
04.08.2021, 13:330 Ограничение выезда за границу побудило двух жителей Псковской области отдать долги 04.08.2021, 13:220 Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области 04.08.2021, 13:181 Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 300 млн рублей 04.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Серавиным
04.08.2021, 12:590 Пскович заплатит за избиение человека на лестничной площадке 04.08.2021, 12:550 Десять многодетных семей Псковской области получили новые автомобили 04.08.2021, 12:480 Останки 20 человек обнаружили на месте массового расстрела в Невельском районе  04.08.2021, 12:370 Названа возможная причина смерти великолучанки в Плюсском районе
04.08.2021, 12:230 Судимый мужчина украл в печорской деревне металлические ворота 04.08.2021, 12:170 Климатолог предрек увеличение смертности от волн жары 04.08.2021, 12:121 В районы Псковской области началась поставка средств защиты для всех участников выборов 04.08.2021, 12:040 Погибшую великолучанку с утюгом в рюкзаке нашли в реке Плюсса
04.08.2021, 11:530 Мишустин призвал провести «гаражную амнистию» в России без сбоев 04.08.2021, 11:460 Молодого псковича поймали на краже косметических средств 04.08.2021, 11:430 В Псковском районе проводят проверку по факту обнаружения незаконной свалки 04.08.2021, 11:350 Александр Серавин станет гостем программы «Подстрочник» на «Эхо Москвы» в Пскове
04.08.2021, 11:313 Число умерших от COVID-19 в Псковской области превысило 580 человек 04.08.2021, 11:250 Псковичей обвиняют в совершении более двух сотен наркопреступлений 04.08.2021, 11:063 Транспортную доступность Тямши обсудил Александр Козловский с местным предприятием 04.08.2021, 11:000 Центр Пскова украшают однолетними цветами
04.08.2021, 10:530 МегаФон запустил сервис для анализа тональности разговоров 04.08.2021, 10:490 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 августа 04.08.2021, 10:300 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 04.08.2021, 10:250 Зарегистрированы кандидаты на участие в выборах депутатов областного Собрания по округу №10
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.