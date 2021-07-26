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Мужчину, выбросившего пятилетнего сына с пятого этажа, разыскивают в Москве

Отец выбросил пятилетнего сына из окна квартиры пятого этажа в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В полицию поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица», — сообщили в ведомстве.

Как передает «Лента.ру», мужчина скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», рассказала старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В данный момент состояние ребенка тяжелое, ему оказывается необходимая помощь. Известно, что мать мальчика находится в отъезде, опекуном является бабушка.