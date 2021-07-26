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Ученые определили причину опасных осложнений при коронавирусе

05.08.2021 13:14|ПсковКомментариев: 0

Ученые Университета Альберты в Канаде определили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму — опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19. Выброс цитокинов коррелирует с уровнем галектина-9 в плазме крови: чем его больше, тем больше вероятность цитокинового шторма. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале mBio.

Исследователи проанализировали плазму крови 120 пациентов с COVID-19. Оказалось, уровни галектина-9 у этих пациентов были значительно выше, чем у людей с ВИЧ и раком, у которых содержание этого белка также превосходит норму. Таким образом, высокий уровень галектина-9 может служить надежным биомаркером коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а также предиктором серьезных осложнений.

Галектин-9 связывается с иммунными клетками и заставляет их быстро высвобождать провоспалительные цитокины в ответ на инфекцию COVID-19. Из-за прогрессирующего воспаления происходит повреждение тканей, из-за чего высвобождается еще больше галектина-9 и активируется еще больше иммунных клеток, производящих цитокины. Даже если пациенты переживут системное воспаление организма, при котором нарушается работа внутренних органов, они будут страдать от длительных последствий, известных как постковидный синдром, говорится в сообщении.

Хотя лактоза или антитела против галектина-9 могут служить основой для средств, ингибирующих белок, в настоящее время на рынке нет препаратов, специально предназначенных для блокирования галектина-9 у людей. Исследователи планируют доказать, что подавление белка действительно способно уменьшить ущерб организму от цитокинового шторма, с использованием животных моделей.

Теги: #ученые #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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