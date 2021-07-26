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Путин связал масштабы пожаров и паводков в России с изменением климата

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками. «Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране», - указал Путин.

По его данным, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении».

«У нас значительная часть территории - примерно 65% - находится на крайнем севере, и многие из этих территорий, населенные пункты еще в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте», - констатировал президент.

По его словам, в России до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Глава государства напомнил, что ранее планировалось подготовить проект закона о создании этой системы. «Нужно его разработать и вносить как можно быстрее», - указал Путин.

Президент поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову представить доклад о том, как идет подготовка этого документа, а также о развитии службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «Знаю, что за последнее время были предприняты определенные шаги в этом направлении», - уточнил президент.