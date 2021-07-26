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В Белоруссии усилили охрану госграницы

Белоруссия усиливает охрану госграницы, в том числе увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр» границы, так как население республики должно чувствовать себя спокойно.

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«По поручению главы государства белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. В первую очередь, осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», - цитирует Антона Бычковского РИА Новости.

По его словам, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями минобороны и внутренних войск МВД Белоруссии для формирования резервов из подразделений.