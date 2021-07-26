В России и мире

Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 – ВОЗ

Человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 августа.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», - рассказал он.

Глава ВОЗ сообщил, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией», пишет ТАСС. Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами».

Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», - резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.