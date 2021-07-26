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Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу

Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить 5 новых городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу, говорится на сайте военного ведомства.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — уточнил он.

По словам министра обороны, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

По сообщению «Коммерсанта», Сергей Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — отметил министр.

Как отмечает РБК, Сергей Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь, например, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы.