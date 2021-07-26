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В России предложили ужесточить контроль за плесенью в продуктах

Национальный союз защиты прав потребителей направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с инициативой поручить Роспотребнадзору проведение общей инспекции торговых объектов в целях выявления плесени в продуктах.

Глава союза Павел Шапкин сообщил, что контроль за продуктами в магазинах в России заметно снижается. «К примеру, всего в 2020 году территориальными органами Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проведено 13 904 проверки, что на 83,7% меньше, чем в 2019 году», - цитирует его газета «Известия».

Особое внимание также предлагается уделить контролю за распространением «черной плесени» (грибковое заболевание мукормикоз). В связи с этим премьер-министра попросили «поручить Роспотребнадзору и Россельхознадзору усилить контроль над выполнением микробиологических нормативов безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции», а также «поручить Минсельхозу и Роспотребнадзору с участием организаций по защите прав потребителей государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработать поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и внести в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на рассмотрение в установленном порядке».