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МИД Литвы предупредил Минск о санкциях

Литва примет все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, чтобы ограничить потоки нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что пока санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом нет, пишет газета «Известия».

«Отметим, что санкции не были бы предложены, если бы Минск прекратил действия, нарушающие международные нормы и соглашения, — подчеркнули в пресс-службе МИД страны. — Как заявлял министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, "если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе"».

Кроме того, 4 августа глава литовского МИДа пригрозил тем, что экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Литву может быть полностью прекращен. Эти удобрения — стратегический товар, производимый на предприятии «Беларуськалий», именно из литовского порта в Клайпеде он из Белоруссии идет в страны Азии и Южной Америки — главные потребители продукта.

С начала этого года Вильнюс зафиксировал рекордное количество нелегальных мигрантов — почти 4 тыс. ЕС поддерживает Литву, обвиняя в поощрении нелегальной миграции Александра Лукашенко. В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз готов ввести новые ограничительные меры против Минска, если ситуация не улучшится.