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В российской армии завершилась вакцинация от COVID-19

В Вооруженных силах России завершилась вакцинация от коронавируса, повторные прививки сделали 34 тысячи человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время осмотра завода «Красмаш» 6 августа.

«Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того что у нас все идет по графикам, то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинированы 1,4 млн человек», - цитирует его газета «Известия».

Сергей Шойгу отметил, что для вакцинации призывников существует отдельная программа.

«Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным», - сказал он и добавил, что противников прививок в армии нет.