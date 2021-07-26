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После побега пятерых заключенных арестованы сотрудники подмосковного ИВС

Суд арестовал двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре после побега пятерых заключенных, сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Мособласти Ольга Врадий. Сотрудников ИВС подозревают в превышении полномочий, они арестованы до 5 октября.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября»,— сообщила Ольга Врадий.

Как отмечает «Коммерсант», заключенные сбежали из ИВС в ночь на пятницу. Один из сбежавших, Александр Мавриди,— фигурант дела об убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Министерство внутренних дел объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске Александра Мавриди.

Четверо других сбежавших проходили по делу о краже. Полиция возбудила дело о побеге.