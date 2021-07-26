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Водитель «Форда» пострадал в ДТП под Печорами

Дорожно-транспортное происшестиве с участием легкового автомобиля произошло вечером в пятницу, 6 августа, в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 20:40 поступило сообщение о ДТП в деревне Видовичи Новоизборской волости. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Как передает газета «Печорская правда», авария произошла на 13-м километре автодороги Неёлово-Кудина Гора-Печоры. Водитель автомашины Ford Ranger, направлявшийся из Пскова, не справился с управлением, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Автомобиль получил техповреждения.

В результате ДТП пострадал водитель, 1992 года рождения. Он госпитализирован с травмой головы. Пассажир, сидевший справа от водителя, не пострадал. По данным издания, водитель был трезв.