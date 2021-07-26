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Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тысячи человек, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек», - рассказал эксперт.

Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», - отметил эксперт.

По его словам, вклад суперарспространителей в заражение людей «достаточно велик».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.