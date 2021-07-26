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Эстония решила усилить контроль на границе из-за мигрантов из Белоруссии

Власти Эстонии собираются усилить контроль на границе, опасаясь, что мигранты с территории Белоруссии попытаются добраться в Северную Европу через территорию этой балтийской страны. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В пограничном отделе полиции пообещали усилить контроль в портах, тщательнее проверять автомобили, автобусы и прочий наземный транспорт. Неравнодушных граждан, заметивших группы иностранцев, которые могли незаконно пересечь границу, просят незамедлительно сообщать об этом по телефону», – отмечается в публикации.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани сообщил, что постоянно поддерживает связь с главой латвийского МВД Марией Голубевой. «Учитывая, что за последний день пограничники Латвии задержали 38 человек, незаконно пересекавших границу, мы также усилили контроль в приграничных районах Эстонии. Однако в настоящее время миграционное давление на Эстонию отсутствует», – цитирует Яани Sputnik Латвия.

В начале июля в Литве заявили о кратном росте числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В Вильнюсе подтвердили свои слова сравнением этого показателя с аналогичными значениями прошлых лет, сообщает радио Sputnik.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что после санкций Запада страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС.