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Дождевые тучи «оккупируют» Северо-Запад России – синоптики

Дождевые тучи «оккупируют» Северо-Запад России на текущей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в начале недели дождевые тучи появятся только на самом севере, а затем они уже "оккупируют" практически всю территорию региона. В первые дни недели на юго-западе до +21…+26°С, во второй половине периода ожидается похолодание на 3-4°С», - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 9 августа, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и местами гроза. Днем воздух прогреется от +22 до +27°С.