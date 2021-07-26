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Умер правозащитник Сергей Ковалев

В возрасте 91 года умер диссидент и правозащитник Сергей Ковалев, первый российский уполномоченный по правам человека, один из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом) Александра Черкасова.

Ковалев родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. Он заступался за генетику, а в 1966 году организовал сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. С 1968 года он уже активно стал занимааться правозащитой и участвовал в выпуске "Хроник текущих событий" — машинописного издания правозащитников.

За выпуск самиздата в 1975 году он был приговорен к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. После отбытия срока он поселился в Калинине, а в Москву вернулся в 1987 году.

После освобождения он был избран в Верховный совет РСФСР. Затем он избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 годах и первым председателем Комиссии по правам человека при президенте в 1993-1996 годах.