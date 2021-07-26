В России и мире

Две трети россиян видят в основе влияния России военную мощь

Две трети россиян (67%) полагают, что влияние РФ на международной арене основано, в первую очередь, на военной мощи, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Об этом в понедельник сообщил «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования.

На вопрос социологов о том, что лежит в основе влияния России в мире, допускающий любое число ответов, около трети сограждан (31%) указали, прежде всего, на спортивные успехи на международных соревнованиях, 30% респондентов считают, что причина, в первую очередь, в культурном наследии, 23% участников опроса считают основой влияния достижения в науке и сфере технологий, 18% респондентов видят в основе влияния РФ в мире деятельность российских дипломатов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 31 июля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.