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Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе «Большой разговор» ответил на вопрос, когда он покинет свой пост, передает РИА Новости.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро», - сказал он.

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный.

«Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек», — сказал глава Белоруссии.

Он отметил, что иногда хочет «спокойно пожить», но потом приходит к пониманию, что «спокойной жизни <...> не будет до смерти». Глава Белоруссии отметил, что «врос» в свою страну, а она – в него. «И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он видит 15-20 кандидатур, которые «могут вырасти до президента», и похожи на него в своей преданности Белоруссии.