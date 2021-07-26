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Верховный суд отказался восстановить Грудинина на думских выборах

Верховный суд России отклонил жалобу директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина на отказ ЦИКа допустить его к выборам в Госдуму, сообщает ТАСС. Ранее Центризбирком не допустил господина Грудинина к выборам на основании данных Генпрокуратуры о том, что он владеет 16 667 акциями в белизском офшоре Bontro Ltd. После этого КПРФ подала в Верховный суд иск с просьбой отменить решение.

«Решение ЦИКа признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения»,— сообщил судья.

Во время заседания представитель Генпрокуратуры просила отклонить жалобу Павла Грудинина. Юристы ЦИКа также просили признать законным и обоснованным снятие политика с выборов.

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Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, партия обжалует решение ВС. «Обжалуем, пройдем и второй тур. Но одновременно мы подготовили заявление и в Европейский»,— сказал господин Зюганов журналистам.

Основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ на выборы стала информация о владении долей в белизском офшоре Bontro Ltd. Сам Павел Грудинин заявил, что вышел из компании в 2017 году, а сама она была ликвидирована в 2018 году. Поводом для разбирательства ЦИК стало письмо бывшей супруги Павла Грудинина Ирины, направленное в комиссию.