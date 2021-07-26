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Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных

Депутаты Госдумы предложили обсудить и ввести меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию, для тех, кто за границей ущемляет права русскоязычных, написал в своем телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Совет Госдумы поручил профильному комитету подготовить обращение на имя спикера парламент Киргизии Таланта Мамытова с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны», - отметил Володин.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии объявил официальное предостережение гражданину страны, который потребовал в детском центре развлечений "MagicCity" в Бишкеке, чтобы русскоговорящая продавщица обслужила его на киргизском. Ему напомнили, что, по Конституции, киргизский язык в стране является государственным, а русский - официальным, а дискредитация на основании этнической принадлежности является уголовным преступлением.

Предостережение он получил после появления в соцсетях видеозаписи конфликта. Мужчина был пьян, агрессивно требовал, чтобы продавщица перешла на киргизский язык и швырнул в ее сторону калькулятор, упрекая за незнание государственного языка.