В России и мире

МакSим рассказала, что ее «вытащило с того света»

Певица МакSим опубликовала первый пост на своей странице в инстаграме после выхода из комы, сообщает РИА Новости.

Артистка подтвердила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила медиков, а также всех, кто за нее переживал.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". … Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она.

Несколько недель МакSим была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Певицу подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус был отрицательным. В начале августа представительница артистки сообщила, что она в сознании и идет на поправку.

МакSим — российская певица и автор песен. Известность приобрела в середине 2000-х после выхода альбома «Трудный возраст».