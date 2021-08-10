В России и мире

Четверть работодателей готовы уволить тех, кто «злоупотребляет» больничными

Почти треть российских работодателей сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников, каждый четвертый при этом считает, что это может быть поводом для увольнения. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тысячи HR-менеджеров по всей стране.

Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли в их коллективах работники, которые, с их точки зрения, перебарщивают с уходом на больничный, и как респонденты относятся к таким сотрудниками. 29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники. 24% считают, что злоупотребление больничными «скорее может» быть поводом для увольнения, говорится в сообщении.

Кроме того, 2% указали, что злоупотребление больничными «точно может» быть поводом для увольнения. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что это не может быть поводом для увольнения. Большинство HR-менеджеров (68%) отметили, что в их компаниях болеющих просят поработать во время болезни, 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае возникновения форс-мажора, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Аналогичный вопрос задавался работникам (было опрошено свыше полутора тысяч работающих россиян): увольняли ли их по причине здоровья. Всего 8% рассказали, что их уволили. Остальные с таким не сталкивались. Показатель увольнений в зависимости от состояния здоровья меняется от города к городу.

В рамках исследования работники, в том числе, поделились своим мнением, какое значение состояние здоровья имеет для построения карьеры - для 86% респондентов здоровье имеет первостепенное значение. Чаще других о том, что крепкое здоровье имеет первостепенное значение для успешной работы, говорили представители рабочего персонала (47%), работники в сфере строительства (33%), респонденты из сферы науки и образования (33%), работники сельскохозяйственной отрасли (30%) и сферы туризма (29%). Реже других - IT-специалисты (19%).