В России и мире

Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений

Прогнозируется, что ненастные погодные явления – от штормов до волн жары – будут интенсивнее и чаще. Об этом говорится в опубликованном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

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Более 200 авторов отчета объемом более 3000 страниц рассмотрели пять сценариев и пришли к выводу, что мир преодолеет 1,5-градусный порог в 2030-х годах – раньше, чем в предыдущих прогнозах, пишет метеоцентр «Фобос» со ссылкой на издание Associated Press News. В трех из этих сценариев температура также повысится на 2° со средним доиндустриальным уровнем.

Эксперты делают вывод о том, что таяние льда и повышение уровня моря уже ускоряются. «Ожидается, что ненастные погодные явления, от штормов до волн жары, будут интенсивнее и чаще. Минувшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет. По мнению экспертов, дальнейшее потепление "заперто" из-за парниковых газов, которые люди уже выбросили в атмосферу. Это означает, что даже если выбросы резко сократятся, некоторые изменения будут "необратимыми" в течение столетий», - говорится в сообщении центра «Фобос».

Кроме того, МГЭИК обнаружила, что так называемые переломные моменты, такие как катастрофическое обрушение ледяного покрова и резкое замедление океанских течений, являются маловероятными, хотя и их нельзя исключать.

Группа МГЭИК состоит из независимых экспертов, выдвинутых правительствами и организациями для достижения наилучшего научного консенсуса по вопросам изменения климата.