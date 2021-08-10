В России и мире

Шойгу назвал самой страшной угрозой России разложение общества

Разложение общества внутри страны страшнее внешних угроз, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По словам министра, внешние угрозы «понятны», так как при этом ясно, кто и чем угрожает стране, чем вооружены противники, и как им противостоять.

«Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны»,— сказал Сергей Шойгу.

Как отмечает «Коммерсант», в мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что в преддверии выборов в Госдуму активизировалось внешнее воздействие, направленное на нагнетание в российском обществе социальной напряженности. Для борьбы с внешним вмешательством он призвал усилить мониторинг информационного пространства.