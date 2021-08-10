Вакцину «Спутник V» для подростков рассчитывают зарегистрировать к 15 сентября

Вакцина «Спутник V» для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.
Александр Гинцбург заметил, что за год с момента регистрации вакцина полностью оправдала себя и доказала свою эффективность и безопасность.
По его словам, есть два варианта разведения препарата. «Вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5. По первой показано, что не совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А 1:5, там тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов», - пояснил Александр Гинцбург.