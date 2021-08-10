Дневная температура войдет в рамки климата на Северо-Западе – синоптики

Дневная температура войдет в рамки климата на Северо-Западе России 11 августа, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Активность фронтальных разделов поддерживают резкие температурные контрасты на Русской равнине. Например, в Центре и на Северо-Западе, куда уже пробивается атлантический воздух, дневная температура сегодня войдет в рамки климата — после полудня только +20...+25°С. А вот на юго-востоке региона столбики термометров опять поднимутся выше +35...+40°С», - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 11 августа воздух в Псковской области прогреется от +21 до +26 ºС.