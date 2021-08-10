В России и мире

Ученые предупредили о штамме коронавируса с летальностью выше на 60%

Штамм коронавируса «йота» (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65–74 лет — на 82%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на препринт исследования ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете.

Исследование затрагивает период с ноября 2020 года по январь 2021-го. В нем сказано, что предполагаемая скорость передачи коронавируса в том районе Нью-Йорка, где был обнаружен йота-штамм, была постоянно выше, чем в других районах, и увеличивалась. В целом, он передается на 15-25% быстрее, чем ранее циркулировавшие варианты.

Как изменяется коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR) в зависимости от возрастной группы:

45–64 года — возрастает на 46%, до 0,42% против 0,29% для базового штамма,

65–74 года — +82% (до 1,9% против 1,0%),

75+ лет — +62%, (до 6,7% против 4,1%).

Ранее глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард заявил, что нельзя достичь коллективного иммунитета при распространении дельта-варианта коронавируса. Вместе с тем правительство России в июле увеличило цель по коллективному иммунитету с 60% до 80-90% населения. Помимо вакцинированных россиян, в это число войдут переболевшие, ревакцинированные, а также привитые иностранцы и лица без гражданства.