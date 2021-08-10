В России и мире

Минфин предлагает запустить дистанционную торговлю вином

Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – эксперимент)», - говорится в документе.

Уточняется, что сроки проведения эксперимента определяются правительством

«В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента», - добавляется в документе.

Как пишет РИА Новости, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны заключить договор с «Почтой России».

Покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя. Отмечается также, что целью эксперимента, в частности, является оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя дистанционным способом.