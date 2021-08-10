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Еще одна страна отгородится от Белоруссии забором из колючей проволоки

Еще одна страна решила отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки. Правительство Латвии утвердило строительство ограждения стоимостью 1,7 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Кабмин одобрил выделение финансирования на строительство инфраструктуры для защиты восточной границы Латвии и предотвращения нелегальной миграции.

«В 2021 году планируется закупка и установка ограждения из колючей проволоки. Для этих целей прогнозируется дополнительно необходимая сумма финансирования в размере 1 729 421 евро», — сообщили в МВД.

В целом, по расчетам министерства, для строительства приграничной инфраструктуры в 2022 году дополнительно потребуется около 14 миллионов евро, в 2023 году — почти 19 миллионов евро, а в 2024-м — свыше 6 миллионов евро.

Как отмечает «Лента.ру», власти Латвии с 11 августа по 10 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Минск использует беженцев в качестве мести Евросоюзу за санкции.

Ранее с увеличением потока мигрантов с территории Белоруссии столкнулась Литва. Она также решила построить на границе ограждение с колючей проволокой, сигнализацией и видеокамерами.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.