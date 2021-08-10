«Почта России» готовится к эксперименту по онлайн-продаже вина

«Почта России» готовит технологическую часть для проведения эксперимента по розничной онлайн-продаже российских вин, в том числе сайт для оформления заказов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее Минфин опубликовал проект закона, предусматривающего проведение с 1 января 2022 года эксперимента по дистанционной продаже российских вин. Заказ вина будет осуществляться через специализированный сайт «Почты России». Сроки проведения эксперимента определит правительство РФ.
В рамках эксперимента доставка вина будет осуществляться на территории Москвы, Московской области и Мордовии. Правительство может принять решение о расширении территории доставки.
«В целом вся инфраструктура для старта эксперимента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой технологической части эксперимента, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами, включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов», - сказали в пресс-службе «Почты России».
Там также сообщили, что «Почта России» уже ведет переговоры с некоторыми производителями вин, но официально сможет принимать заявки от них на участие в эксперименте только после принятия закона. «В любом случае, у всех отечественных производителей вин будет равный доступ к участию в эксперименте», - добавили в «Почте России».
Когда «Почта» сможет начать доставлять вино, в компании пока сказать не могут, так как законопроект еще не приняли. «Но мы полностью поддерживаем предложение Минфина запустить его как можно раньше», - отметили в компании.
В компании подчеркнули, что более подробные детали эксперимента станут известны в начале октября на конференции «Почты России» Ecomference Rupost Retail Week в технопарке «Сколково».