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Навального обвинили по еще одному уголовному делу

Отбывающему срок оппозиционеру Алексею Навальному предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Следственный комитет. В ведомстве заявили, что Навальный стал обвиняемым по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана выполняющей функции иностранного агента и экстремистской, запрещена на территории России), а также руководство им.

«Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — говорится в сообщении СК.

Как заявили в ведомстве, Навальный, директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов и бывший руководитель движения «Штабы Навального» Леонид Волков (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России) организовали распространение на личных страницах и страницах фонда в соцсетях публикаций от имени ФБК, которые содержали призывы к участию в несанкционированных митингах в январе.

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.