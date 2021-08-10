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Спортсмен получил миллион долларов от депутата Госдумы за победу на Олимпиаде

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев получил $1 млн от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, пишет РБК.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», — сказал спортсмен. Он рассказал, что его тренер Шамиль Омаров тоже не стался «без внимания».

«В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», — добавил спортсмен.

На Олимпийских играх 2020 года Садулаев стал двукратным олимпийски чемпионом. В Токио он выиграл золотую медаль в категории до 97 кг. В 2016 году он также участвовал в Играх в Рио, где выиграл золото в категории до 86 кг.

На церемонии закрытия Олимпиады в Токио Садулаев был знаменосцем российской команды. Позднее стало известно, что он вместе с другими призерами игр награжден орденом Александра Невского.

Магомед Гаджиев был избран депутатом Госдумы в 2003 году от партии «Единая Россия» по федеральному список и с тех пор постоянно трудился в нижней палате.

До избрания в Госдуму Гаджиев был заместителем руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам по Южному федеральному округу.

В соответствии с налоговой декларацией в 2020 году Гаджиев заработал 9,11 млн рублей Предыдущие несколько лет его годовой доход составлял 4-7 млн. рублей.