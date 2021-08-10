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В России и мире

Журналиста Александра Невзорова ударил по лицу православный активист

11.08.2021 23:53|ПсковКомментариев: 0

Известного телеведущего и блогера Александра Невзорова ударил по лицу православный активист. Как сообщает «Блокнот», вечером 11 августа он стал мишенью для нападения православного фанатика. Крепкого телосложения мужчина дал увесистую пощечину телеведущему, который часто критикует служителей церкви.

Православный активист накинулся на Невзорова в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге во время автограф -сессии после эфира на радио (передача «Невзоровские среды»). Видео с моментом удара по лицу было опубликовано на NevzorovTV.

«Александр Глебович, хватит веру порочить православную, хватит оскорблять чувства верующих», - сопроводил пощечину мужчина, срифмовав один из глаголов матом.

После этого драчуна вывел охранник.

Невзоров отреагировал на случившееся со свойственной ему аристократической невозмутимостью. «Вот, дожидался - долго дожидался! - возможности сделать какую-то пакость. И дождался. Что в общем говорит о нем неплохо», - неторопливо произнес журналист.

«Вы тоже за этим же? Нет? Ну давайте тогда» - обратился он с вопросом к следующему подошедшему. Это также оказался крупный мужчина, который сделал с Невзоровым селфи.Телеведущий даже похвалил напавшего на него - за выдержку и наличие убеждений.

Кроме института церкви нередко под огнем критики Невзорова оказывается и политическое устройство России. Журналист любит в своем блоге касаться опасных тем и провоцировать, порой играя на грани фола.

Источник: Псковская Лента Новостей
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