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Ситуация с COVID-19 в России может стабилизироваться к зиме – инфекционист

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к зиме, поскольку необходимо время для формирования иммунной прослойки. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета, и кто не хочет прививаться начнут заболевать», - цитирует его РИА Новости.

Инфекционист пояснил, что подъем заболеваемости еще возможен, так как в стране пока не сформирована иммунная прослойка, а для этого нужно время.