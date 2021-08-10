В России и мире

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса человеку

Датский ученый Питер Эмбарек, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавируса, заявил датскому телеканалу TV 2, что не исключает возможности заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это только гипотеза. Тем не менее, по его словам, вполне возможно, что пандемия началась с заражения человека летучей мышью.

«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», — рассказал Эмбарек.

По его словам, пока ученые не нашли точной причины пандемии и продолжают работать с несколькими версиями.

В феврале эксперты ВОЗ побывали в Китае, где пытались установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. В частности, они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний. В докладе по итогам их поездки говорится, что коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, а утечка из лаборатории называется крайне маловероятной.

В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.

В Китае не раз отвергали обвинения в возможной утечке коронавируса из Уханьского института, называя это «абсолютной небылицей».