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Путин и Меркель встретятся в Москве 20 августа

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретятся в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Об этом также сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов»,— говорится на сайте Кремля.

После встречи с президентом России канцлер Германии отправится на Украину. Деталей планируемого визита не приводится.

Как отмечает «Коммерсант», последний раз Ангела Меркель встречалась с Владимиром Путиным в январе 2020 года. В июле 2021 года Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с американским президентом Джо Байденом. Они констатировали, что у сторон разные позиции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Госпожа Меркель сказала, что проект не отменяет транзита газа через Украину. Отметим, что Германия готовится к уходу Меркель с поста канцлера.