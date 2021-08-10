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Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

13.08.2021 21:41|ПсковКомментариев: 0

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю мировую историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации американских ученых, средняя фиксируемая температура суши и поверхности океана во всем мире была на 1,67°C выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8°C. Этот показатель на 0,02°C превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

«Июль, как правило, самый теплый месяц, но июль 2021 года превзошел себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд усугубляет тревогу за разрушительный путь, который изменение климата установило для мира», — заявил представитель ведомства Рик Спинрад.

Как отмечает «Лента.ру», ранее ученые Университета штата Орегон выяснили, что многие показатели, отражающие степень комфорта для жизни людей на Земле, начали стремительно ухудшаться из-за изменения климата и незначительных усилий по сокращению антропогенных выбросов. С 2019 года уже наблюдается беспрецедентный рост числа стихийных бедствий, связанных с глобальным потеплением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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