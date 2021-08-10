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В России и мире

Президент назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным

14.08.2021 18:12|ПсковКомментариев: 1

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, пишет РИА Новости.

«Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные», - отметил глава государства, указав, что в Сибири и на Дальнем Востоке в условиях засухи и порывов ветра стремительно распространяются лесные пожары.

«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой, - продолжил Владимир Путин. - Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах».

Президент призвал принять все неотложные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и действовать быстро и максимально эффективно.

Теги: #Россия #природные бедствия
Источник: Псковская Лента Новостей
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