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Владимир Путин призвал спасти животных в Сибири

Необходимо спасти животных из зоны природных катаклизмов в Якутии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации подтоплений и природных пожаров 14 августа.

«При проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов. Обязательно организовать работу по спасению диких животных, насколько это возможно, конечно», - цитирует его Ura.ru.

Также президент попросил незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба.

Кроме того, глава государства поблагодарил добровольцев, принимающих участие в борьбе с природными катаклизмами. «Хочу поблагодарить добровольцев, которые активное участие принимают в этой работе в такое сложное время», - сказал Владимир Путин в беседе с мэром Якутска.

Ранее в Якутии из-за лесных пожаров начали эвакуировать женщин и детей.