В России и мире

В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») взяла на себя обязательство выпустить в продажу билеты стоимостью 1 рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Всего в продаже может появиться около 25 тыс. таких авиабилетов.

С помощью этого хода Nordwind надеется получить государственные субсидии, заявок на которые, предположительно, будет больше, чем выделено денег. При прочих равных наименьший ценник за субсидируемые перевозки дает авиакомпании преимущество.

Всего «Северный ветер» заявился на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам установлена правительством в размере 7 тыс., 10 тыс., 8 тыс., 7 тыс., 10,5 и 11 тыс. рублей соответственно, пишет газета «Известия».

Общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 млн рублей. Таким образом, по подсчетам, авиакомпания может запустить в продажу по 1 рублю примерно 25 тыс. авиабилетов.

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%, говорится на официальном сайте РЖД. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника.