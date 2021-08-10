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Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США. Ранее «Талибан»* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания, пишет РИА Новости.

«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», - сообщается в заявлении.

Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы, поддерживать порядок в стране.

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.

В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

*Террористическая организация, запрещенная в России.