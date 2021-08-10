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Президент Эстонии заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о готовности баллотироваться на второй срок. Очередные выборы должны пройти в период с 10 августа по 29 сентября

«Этим я заложила своего рода надежный фундамент для обсуждения, чтобы все знали, что если другие усилия и поиски не дадут плодов, то я не скажу своему народу нет», - завяла она газете Postimees 16 августа.

Входящие в правящую коалицию Эстонии партии пока не решили, какого кандидата поддерживать на президентских выборах, пишет ТАСС. В ходе консультаций 2 августа они одобрили кандидатуру президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере. Однако в ходе дальнейших консультаций председатели парламентских партий приняли решение не поддерживать его.

Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).