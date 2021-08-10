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Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19

Чешские власти приняли решение исключить Россию с 23 августа из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые гражданам республики разрешены лишь в неотложных случаях. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

«С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства, - цитирует его ТАСС. - В него вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания».

Россия была включена в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом 1 июля. Исключение из него является важным шагом на пути к упрощению поездок россиян в Чехию. Пока в республике продолжают действовать ограничения на въезд граждан РФ из-за пандемии.