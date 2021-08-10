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Вице-президент Афганистана объявил войну талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в своем Twitter, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является главой государства. Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации), сообщает РБК.

«Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. По Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент», — написал Салех.

Также он заявил, что афганцы должны доказать: Афганистан не является Южным Вьетнамом, а талибы даже близко не напоминают Вьетконг (партизан, взявших под контроль южную часть Вьетнама после ухода оттуда американских войск). «В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению», — сообщил вице-президент.

Два дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся террористам из «Талибана» и не предаст память Ахмада Шаха Масуда (воевавшего с талибами главы Северного альянса, убитого в сентябре 2001 года).

В минувшие выходные талибы установили контроль над крупнейшими городами Афганистана, а затем без особого сопротивления взяли столицу Кабул. Президент Гани сбежал из страны и объявил о своей отставке «ради избежания дополнительных жертв».

По данным афганского агентства Pajhwok, Гани, его советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и бывший глава администрации президента Фазл Махмуд Фазли вылетели в Таджикистан и далее в Оман. В прошлом известные политические деятели маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, скрылись в Таджикистане после захвата талибами города Мазари-Шариф, главного на севере страны.

Pajhwok также писало, что Ахмад Масуд, сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, а также бывший первый вице-президент Амрулла Салех и еще несколько влиятельных политиков остались в Афганистане, обосновавшись в провинции Панджшер, куда талибы пока не добрались. Они намерены организовать сопротивление «Талибану».