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Сожгла себя и дочь – версия гибели женщины с ребенком в Ленинградской области

В СМИ появилась версия гибели женщины с ребенком в лесу в Ленинградской области. Подробности публикует «Фонтанка» со ссылкой на 47news.

Обугленные тела 15 августа нашел грибник рядом с платформой «63-й километр» под Рощино. Погибли 33-летняя петербурженка и ее дочь. 1 сентября ребенку должно было исполниться два года.

Предположительно, девушка могла забрать жизнь двухлетней дочери с редким заболеванием, а затем и свою.

По версии следствия, ребенок был задушен проводом от телефона. Мать поместила тело в сумку, на шее остался провод. После этого вызвала такси, поехала в магазин и купила канистру. По дороге в Выборгский район Ленобласти остановилась на заправке, где наполнила канистру бензином. После этого на том же такси доехала до места назначения.

24-летний водитель такси, уроженец Киргизии процессуально задержан на двое суток. Скорее всего, он останется в деле в качестве свидетеля, доказательств его причастности к убийству нет.

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Возможной причиной случившегося пока называют психологическое состояние матери. Ее дочь была больна не только редким генетическим заболеванием, но и сопутствующими.